Скільки коштує бензин і дизель в Україні, США та ЄС: порівняння цін

Наразі вартість пального коливається в багатьох країнах. Цей показник залежить від ряду факторів, таких як військові конфлікти, політична напруга, мита та інші обставини, що можуть поставити під загрозу постачання нафти.

Незважаючи на порівняно стабільну ситуацію на ринку пального в Україні, деякі експерти прогнозують можливе подорожчання. Ціни на пальне можуть зрости у 2026–2027 роках через заплановане збільшення акцизів, пише "24 Канал".

За словами Юрія Корольчука, аналітика з Інституту енергетичних стратегій, на формування цін впливають кілька ключових чинників. Серед них – зростання вартості нафти на глобальних ринках, реакція українських автозаправок на ці зміни, а також пасивність Антимонопольного комітету, який не втручається в ситуацію.

Корольчук також звернув увагу на те, що під час загострення між Іраном та Ізраїлем ціни на бензин в Україні підскочили на 3–5 гривень за літр. І навіть після стабілізації ситуації вони не повернулися до попереднього рівня.

"Це проблема, тому що Антимонопольний комітет ніяким чином не відреагував. Тобто перевірок не було проведено. Я б зрозумів, якби вартість нафти залишалася б високою, але ж нічого особливо не змінилося, а споживачі повинні далі платити вищу ціну за нафтопродукти", – зазначає експерт.

Читайте також: Безкоштовне розмитнення авто: хто з українців має право на пільгу

Яка вартість пального в Україні, ЄС та США

Для порівняння цін було вибрано бензин "Євро 95", який реалізується на заправках України та ЄС, а також його американський аналог – Mid-Grade, і дизельне пальне.

Аналіз вартості 1 літра бензину в Україні, ЄС та США:

Україна – 58,83 гривні (1,41 долара)

Франція – 1,67 євро (1,90 долара)

Німеччина – 1,66 євро (1,89 долара)

Польща – 1,38 євро (1,58 долара)

США – 0,86 долара.

Порівняння вартості 1 літра дизельного пального в Україні, ЄС та США:

Україна – 55,76 гривні (1,32 долара)

Франція – 1,64 євро (1,87 долара)

Німеччина – 1,61 євро (1,84 долара)

Польща – 1,42 євро (1,62 долара)

США – 0,91 долара.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до яких цін на пальне слід готуватись українцям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!