Сколько стоит бензин и дизель в Украине, США и ЕС: сравнение цен

В настоящее время стоимость топлива колеблется во многих странах. Этот показатель зависит от ряда факторов, таких как военные конфликты, политическая напряженность, пошлины и другие обстоятельства, которые могут поставить под угрозу поставки нефти.

Несмотря на сравнительно стабильную ситуацию на рынке топлива в Украине, некоторые эксперты прогнозируют возможное подорожание. Цены на топливо могут вырасти в 2026–2027 годах из-за запланированного увеличения акцизов, пишет "24 Канал".

По словам Юрия Корольчука, аналитика из Института энергетических стратегий, на формирование цен влияют несколько ключевых факторов. Среди них – рост стоимости нефти на глобальных рынках, реакция украинских автозаправок на эти изменения, а также пассивность Антимонопольного комитета, который не вмешивается в ситуацию.

Корольчук также обратил внимание на то, что во время обострения между Ираном и Израилем цены на бензин в Украине подскочили на 3–5 гривен за литр. И даже после стабилизации ситуации они не вернулись к прежнему уровню.

"Это проблема, потому что Антимонопольный комитет никак не отреагировал. То есть проверок не было проведено. Я бы понял, если бы стоимость нефти оставалась высокой, но ведь ничего особо не изменилось, а потребители должны дальше платить более высокую цену за нефтепродукты", – отмечает эксперт.

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Какая стоимость горючего в Украине, ЕС и США

Для сравнения цен был выбран бензин "Евро 95", реализуемый на заправках Украины и ЕС, а также его американский аналог – Mid-Grade и дизельное топливо.

Анализ стоимости 1 литра бензина в Украине, ЕС и США:

Украина – 58,83 гривны (1,41 доллара)

Франция – 1,67 евро (1,90 доллара)

Германия – 1,66 евро (1,89 доллара)

Польша – 1,38 евро (1,58 доллара)

США – 0,86 доллара.

Сравнение стоимости 1 литра дизельного горючего в Украине, ЕС и США:

Украина – 55,76 гривны (1,32 доллара)

Франция – 1,64 евро (1,87 доллара)

Германия – 1,61 евро (1,84 доллара)

Польша – 1,42 евро (1,62 доллара)

США – 0,91 доллара.

Напомним, ранее мы рассказывали, к каким ценам на горючее следует готовиться украинцам.

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