Скільки коштує квиток: порівняння цін на поїзди в Україні та ЄС

В Україні фактично є лише один залізничний перевізник – "Укрзалізниця". Компанію часто критикують за низьку якість сервісу, застаріле обладнання та високі ціни на квитки. Хоча закиди щодо сервісу та стану рухомого складу можна вважати обґрунтованими, варто зазначити, що ціни на залізничні квитки в Україні в порівнянні з Європою вже не виглядають такими високими.

UAportal порівнюють залізничні послуги в Україні та Європі, а також аналізують різницю в цінах на квитки "Укрзалізниці" та залізниць європейських країн.

Якість сервісу та тарифи в "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" – державний залізничний перевізник України, який є фактичним монополістом у сфері залізничних перевезень у країні. Вона включає в себе вантажні та пасажирські перевезення, інфраструктуру та ремонтні підприємства.

"Укрзалізниця" є однією з найбільших залізничних компаній у Європі з розгалуженою мережею понад 22 тисячі кілометрів колій. Проте компанія довгий час стикалася з критикою через корупцію, застарілу інфраструктуру та низьку ефективність.

Незважаючи на це, в останні роки зроблено ряд кроків для покращення ситуації. У 2024 році 67% пасажирів висловили задоволення послугами "Укрзалізниці". Найвищий рівень задоволення спостерігався серед пасажирів жіночих та дитячих вагонів.

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Пасажири оцінювали сервіс через спеціальний додаток для покупки квитків. Після поїздки вони отримували push-повідомлення з пропозицією оцінити подорож і, за бажанням, залишити відгук. За даними компанії, частка задоволених пасажирів збільшилася на 4% порівняно з попереднім роком.

Найвищий рівень задоволення у 2024 році зафіксовано серед пасажирів дитячих вагонів (94%) та жіночих вагонів (83%). Також отримали позитивні відгуки пасажири, які подорожували в оновлених плацкартних вагонах.

Ціни на квитки в Україні

З 1 лютого 2025 року "Укрзалізниця" зменшила розмір знижок на міжнародні квитки до Польщі та Угорщини, що призвело до підвищення вартості проїзду.

Раніше для стимулювання попиту на міжнародні сполучення компанія погодила спеціальні знижки з залізницями сусідніх держав. Однак, через зростання вартості витратних матеріалів та енергоресурсів, що призвело до значних збитків від пасажирських перевезень (в 2024 році збитки сягнули 18 млрд грн), "Укрзалізниця" була змушена переглянути ці знижки.

Так, ціни на квитки до Польщі в поїздах 1 класу Intercity+ та СВ зростуть на 20-27%, а в купе – на 9-27%. Наприклад, квиток на поїзд Київ – Варшава подорожчає на 37%, а на маршрут Київ – Будапешт – на 17% у вагонах СВ та на 21% у купе.

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Щоб порівняти середню вартість подорожі залізницею в різних країнах, ми розрахували вартість квитка, поділивши її на відстань, яку проходить поїзд. Для порівняння були обрані квитки на міжміські поїзди класу "Інтерсіті" з цінами станом на неділю, 9 лютого.

Ціни на квитки "Інтерсіті" на маршруті Київ – Одеса (655 км):

1 клас – 812 грн (1,23 грн/км — 0,02 євро); 2 клас – 467 грн (0,71 грн/км — 0,01 євро).

Якість сервісу та ціни на залізничні квитки в Польщі

Залізничні перевезення в Польщі характеризуються високим рівнем розвитку та якісним сервісом. Основними перевізниками є PKP Intercity, POLREGIO та місцеві регіональні оператори.

PKP Intercity забезпечує міжміські та міжнародні маршрути, включаючи швидкісні поїзди, такі як Pendolino. POLREGIO займається регіональними перевезеннями, з'єднуючи менші міста. У певних регіонах країни працюють місцеві перевізники, що належать до органів самоврядування, доповнюючи основні послуги.

Залізнична мережа Польщі – одна з найбільших в Європі, її довжина сягає близько 27 тисяч кілометрів.

Польська залізнична інфраструктура знаходиться на високому рівні, і в 2023 році було зафіксовано рекордну кількість пасажирів – 374,4 мільйона осіб. Середня дальність поїздки складає приблизно 69,1 км, що свідчить про стійкий попит на залізничний транспорт як для коротких, так і для довгих подорожей.

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Інфраструктура активно модернізується, на багатьох станціях і в поїздах створено комфортні умови для пасажирів. Сучасні поїзди, такі як Pendolino, оснащені кондиціонерами, Wi-Fi та зручними сидіннями. Однак іноді можуть виникати затримки через технічні роботи або погіршення погодних умов.

Ціни на квитки у Польщі

Ціни на квитки Intercity для маршруту між Варшавою та Познанню (305 км) складають:

1 клас – 90 злотих (0,29 злотих/км — 0,06 євро); 2 клас – 69 злотих (0,22 злотих/км — 0,05 євро).

Якість сервісу та ціни на залізничні квитки у Німеччині

Залізнична мережа Німеччини є однією з найбільших та найрозвиненіших в Європі, її загальна довжина складає близько 33,3 тисячі кілометрів. Керування залізничними перевезеннями здійснюється компанією Deutsche Bahn, яка поділяється на кілька підрозділів, кожен з яких займається конкретним видом перевезень.

DB Fernverkehr відповідає за поїзди далекого прямування, включаючи високошвидкісні Intercity-Express, що з'єднують великі німецькі міста та сусідні країни, а також міжрегіональні Intercity і міжнародні EuroCity.

DB Regio спеціалізується на перевезеннях в межах приміських та регіональних маршрутів.

Залізничний сервіс у Німеччині здебільшого оцінюється як високоякісний. Більшість вагонів оснащені Wi-Fi, а також є "тихі зони", де заборонено говорити по телефону або користуватися мобільними пристроями з увімкненим звуком. Швидкісні поїзди мають спеціальний вагон-ресторан.

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Однак існують і певні проблеми: низька пунктуальність поїздів, зокрема затримки та скасування рейсів, переповнені вагони, особливо в години пік, а також високі ціни на квитки.

Ціни на квитки у Німеччині

Ціни на квитки Intercity-Express для маршруту між Берліном та Штутгартом (564 км) складають:

1 клас – 145,99 євро (0,25 євро/км); 2 клас – 119,99 євро (0,21 євро/км).

Де вигідніше подорожувати

Як видно з порівняння, в Україні вартість перевезень залишається досить доступною. Пасажири другого класу "Інтерсіті" фактично витрачають лише 1 євроцент за кожен кілометр. Для подорожі першим класом потрібно заплатити всього на 1 євроцент більше.

Ціни на квитки в Польщі також порівняно низькі. Міжміські поїздки другим класом обходяться в 5 євроцентів за кілометр, а перший клас коштує лише на 1 євроцент дорожче – 0,06 євро/км.

Найдорожчими виявилися залізничні перевезення в Німеччині. Тут за 1 кілометр пасажири першого класу платять 0,25 євро. Подорож у другому класі трохи дешевша – 0,21 євро/км.

Раніше ми розповідали, що у швидкісних поїздах від "Укрзалізниці" з'явилася нова послуга.

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