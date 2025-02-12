Сколько стоит билет: сравнение цен на поезда в Украине и ЕС

В Украине фактически есть только один железнодорожный перевозчик – "Укрзализныця". Компания часто критикуется за низкое качество сервиса, устаревшее оборудование и высокие цены на билеты. Хотя упреки в сервисе и состоянии подвижного состава можно считать обоснованными, стоит отметить, что цены на ж/д билеты в Украине по сравнению с Европой уже не выглядят такими высокими.

UAportal сравнивают железнодорожные услуги в Украине и Европе, а также анализируют разницу в ценах на билеты "Укрзализныци" и железных дорог европейских стран.

Качество сервиса и тарифы в "Укрзализныце"

"Укрзализныця" – государственный железнодорожный перевозчик Украины, являющийся фактическим монополистом в сфере железнодорожных перевозок в стране. Она включает грузовые и пассажирские перевозки, инфраструктуру и ремонтные предприятия.

"Укрзализныця" является одной из крупнейших железнодорожных компаний в Европе с разветвленной сетью более 22 тысяч километров путей. Однако компания долгое время сталкивалась с критикой из-за коррупции, устаревшей инфраструктуры и низкой эффективности.

Несмотря на это, в последние годы сделан ряд шагов по улучшению ситуации. В 2024 году 67% пассажиров выразили удовлетворение услугами "Укрзализныци". Самый высокий уровень удовлетворенности наблюдался среди пассажиров женских и детских вагонов.

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Пассажиры оценивали сервис через специальное приложение для покупки билетов. После поездки они получали push-сообщение с предложением оценить путешествие и по желанию оставить отзыв. По данным компании, доля довольных пассажиров увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Самый высокий уровень удовлетворения в 2024 году был зафиксирован среди пассажиров детских вагонов (94%) и женских вагонов (83%). Также получили положительные отзывы пассажиры, путешествовавшие в обновленных плацкартных вагонах.

Цены на билеты в Украине.

С 1 февраля 2025 года "Укрзализныця" уменьшила размер скидок на международные билеты в Польшу и Венгрию, что привело к повышению стоимости проезда.

Ранее для стимулирования спроса на международные сообщения компания согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних государств. Однако из-за роста стоимости расходных материалов и энергоресурсов, что привело к значительным убыткам от пассажирских перевозок (в 2024 году убытки составили 18 млрд грн), "Укрзализныця" была вынуждена пересмотреть эти скидки.

Так, цены на билеты в Польшу в поездах 1 класса Intercity+ и СВ поднимутся на 20-27%, а в купе – на 9-27%. К примеру, билет на поезд Киев – Варшава подорожает на 37%, а на маршрут Киев – Будапешт – на 17% в вагонах СВ и на 21% в купе.

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Чтобы сравнить среднюю стоимость поездки по железной дороге в разных странах, мы рассчитали стоимость билета, поделив ее на расстояние, которое проходит поезд. Для сравнения были выбраны билеты на междугородние поезда класса "Интерсити" с ценами на воскресенье, 9 февраля.

Цены на билеты "Интерсити" на маршруте Киев – Одесса (655 км):

1 класс – 812 грн (1,23 грн/км – 0,02 евро); 2 класс – 467 грн (0,71 грн/км – 0,01 евро).

Качество сервиса и цены на ж/д билеты в Польше

Железнодорожные перевозки в Польше отличаются высоким уровнем развития и качественным сервисом. Основными перевозчиками являются PKP Intercity, Polregio и местные региональные операторы.

PKP Intercity обеспечивает междугородние и международные маршруты, включая скоростные поезда, такие как Pendolino. POLREGIO занимается региональными перевозками, соединяя меньшие города. В некоторых регионах страны работают местные перевозчики, принадлежащие к органам самоуправления, дополняя основные услуги.

Железнодорожная сеть Польши – одна из самых больших в Европе, ее длина достигает около 27 тысяч километров.

Польская железнодорожная инфраструктура находится на высоком уровне, и в 2023 году было зафиксировано рекордное количество пассажиров – 374,4 миллиона человек. Средняя дальность поездки составляет около 69,1 км, что свидетельствует об устойчивом спросе на железнодорожный транспорт как для коротких, так и для долгих путешествий.

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Инфраструктура активно модернизируется, на многих станциях и поездах созданы комфортные условия для пассажиров. Современные поезда, такие как Pendolino, оснащены кондиционерами, Wi-Fi и удобными сиденьями. Однако иногда могут возникать задержки из-за технических работ или ухудшения погодных условий.

Цены на билеты в Польше

Цены на билеты Intercity для маршрута между Варшавой и Познанью (305 км) составляют:

1 класс – 90 злотых (0,29 злотых/км – 0,06 евро); 2 класс – 69 злотых (0,22 злотых/км – 0,05 евро).

Качество сервиса и цены на ж/д билеты в Германии

Железнодорожная сеть Германии является одной из самых больших и развитых в Европе, ее общая протяженность составляет около 33,3 тысячи километров. Управление железнодорожными перевозками осуществляется компанией Deutsche Bahn, которая делится на несколько подразделений, каждое из которых занимается конкретным видом перевозок.

DB Fernverkehr отвечает за поезда дальнего следования, включая высокоскоростные Intercity-Express, соединяющие крупные немецкие города и соседние страны, а также межрегиональные Intercity и международные EuroCity.

DB Regio специализируется на перевозках в пределах пригородных и региональных маршрутов.

Железнодорожный сервис в Германии в основном оценивается как высококачественный. Большинство вагонов оснащены Wi-Fi, а также есть "тихие зоны", где запрещено говорить по телефону или пользоваться мобильными устройствами с включенным звуком. В скоростных поездах есть специальный вагон-ресторан.

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Однако существуют и определенные проблемы: низкая пунктуальность поездов, в частности, задержки и отмена рейсов, переполненные вагоны, особенно в часы пик, а также высокие цены на билеты.

Цены на билеты в Германии

Цены на билеты Intercity-Express для маршрута между Берлином и Штутгартом (564 км) составляют:

1 класс – 145,99 евро (0,25 евро/км); 2 класс – 119,99 евро (0,21 евро/км).

Где выгоднее путешествовать

Как следует из сравнения, в Украине стоимость перевозок остается достаточно доступной. Пассажиры второго класса "Интерсити" фактически тратят всего 1 евроцент за каждый километр. Для поездки первым классом нужно заплатить всего на 1 евроцент больше.

Цены на билеты в Польше тоже сравнительно низкие. Междугородные поездки вторым классом обходятся в 5 евроцентов за километр, а первый класс стоит всего на 1 евроцент дороже – 0,06 евро/км.

Самыми дорогими оказались железнодорожные перевозки в Германии. Здесь за 1 километр пассажиры первого класса платят 0,25 евро. Путешествие во втором классе немного дешевле – 0,21 евро/км.

Ранее мы рассказывали, что в скоростных поездах от "Укрзализныци" появилась новая услуга.

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