Скільки українці платитимуть за комуналку цієї зими та чи буде підвищення

Цієї зими більшість комунальних тарифів в Україні залишаться на поточному рівні. Єдиний виняток можуть становити деякі невеликі міста, де очікується підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення. Щодо електроенергії, то з червня 2024 року встановлено базовий тариф у розмірі 4,32 грн за кіловат-годину.

Додатково, до квітня 2025 року діятиме пільговий тариф для користувачів електроопалення - 2,64 грн за кіловат-годину, за умови споживання не більше 2000 кіловат-годин на місяць. Про це пише 24 tv.ua.

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Нових підвищень до квітня 2025 року не планується. Вартість газу для більшості побутових споживачів, які отримують паливо від НАК "Нафтогаз України", залишиться незмінною - 7,96 грн за кубометр. Для клієнтів інших дванадцяти постачальників ціна коливатиметься в межах від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

До весни 2025 року суттєвих змін у тарифній політиці не передбачається, окрім можливих локальних коригувань вартості води в окремих населених пунктах.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготуватись до виходу на пенсію та що для цього потрібно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!