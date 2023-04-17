'Злагоджена робота танковим вогнем': українські бійці показали удари по окупантах під Бахмутом (відео)

Танкісти 3-ї окремої штурмової бригади тримають оборону на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку на Донеччині. Українські військові постійно покращують взаємодію, для підвищення ефективності оборони.

Екіпажі бронетехніки провели стрільбу по відповідним цілям у лісосмузі та пагорбах. Вогонь українські захисники вели з далекої відстані, повідомили у каналі бригади у Telegram.

"Сталеві грози на Бахмутському фронті. Це злагоджена робота танковим вогнем Третьої штурмової бригади", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Українські військові ліквідували ЗРК "Стріла-10" на Луганщині

На відео можна побачити, як танкісти виїжджають на позиції, завдають вогневого ураження та злагоджують свою взаємодію. Точний час та місце ведення вогню не повідомляється з міркувань безпеки.

Відео дня

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!