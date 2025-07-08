Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 9 липня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, тому багато людей у цей період можуть стикатися з головним болем, підвищеною втомлюваністю або нервовим напруженням. Особливо це стосується тих, хто чутливий до змін погоди.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, найближчими днями очікується різний рівень геомагнітної активності. У середу, 9 липня, активність очікується К-індекс 1,7, що свідчить про спокійний магнітний фон.

Слід розуміти, що магнітна буря виникає внаслідок сонячних спалахів, коли потужні потоки заряджених частинок досягають земної магнітосфери. Якщо геомагнітний індекс перевищує позначку 5, це вже вважається серйозним впливом на навколишнє середовище та може викликати збої в роботі зв’язку, супутників та навігаційних систем. Потужні бурі навіть провокують появу полярних сяйв у незвичних широтах.

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Вплив магнітних бур на організм людини також відчутний. Часто люди скаржаться на головний біль, апатію або емоційну нестабільність. Специфічних ліків проти магнітної бурі не існує, однак підтримати себе в такий період цілком можливо. Важливо дотримуватися здорового способу життя: висипатися, правильно харчуватися, уникати жирної їжі, кави та алкоголю, пити більше води і трав’яного чаю. Прогулянки на свіжому повітрі, помірна фізична активність та уникнення стресів також допоможуть легше перенести вплив сонячної активності. Людям із хронічними хворобами в цей час варто бути особливо уважними до свого здоров’я і не забувати про необхідні медикаменти.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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