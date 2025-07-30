Служитимуть довго: названо найкращі вживані авто

У сучасних економічних реаліях, коли питання ефективного фінансового планування набуває особливої актуальності, вибір довговічного автомобіля стає не просто бажаним, а стратегічно важливим рішенням. На щастя, сучасні машини здатні служити значно довше, ніж їхні попередники.

Як повідомляє Go BankingRates, експерти з iSeeCars склали список моделей, які можуть подолати понад 320 000 кілометрів (понад 200 000 миль) пробігу без критичних поломок — за умови регулярного технічного обслуговування. У 1970-х роках середній строк "життя" автомобіля становив близько 5,7 років або 160 000 км. Нині ж, за даними аналітиків, середній вік легкових авто у США сягає 12,5 років, і все більше моделей демонструють здатність долати 400 000 км і більше.

Однак, щоб не ризикувати, експерти радять одразу звертати увагу на моделі з перевіреною репутацією: ті, що мають хороші відгуки, показали себе на випробуваннях і мають стабільну історію надійності.

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Топ-10 вживаних авто з максимальною довговічністю за версією iSeeCars

Toyota Sequoia Максимальний пробіг: ≈ 477 300 км Sequoia очолює рейтинг як одна з найвитриваліших моделей. Toyota знову підтверджує свою репутацію. Toyota Land Cruiser До: 450 900 км Цей позашляховик — легенда витривалості. Навіть із пробігом понад 300 000 км він залишається надійним вибором. Chevrolet Suburban Потенціал: понад 426 500 км Один із найстійкіших повнорозмірних SUV, здатний служити десятиліттями. Toyota Tundra До: 412 000 км Цей пікап поєднує потужність і тривалий ресурс. Чудовий варіант для поціновувачів довговічної техніки. GMC Yukon XL До: 406 130 км Власники відзначають незначну кількість серйозних поломок. Є скарги на електроніку, але двигун і трансмісія — міцні. Toyota Prius До: 403 300 км Гібрид, який дивує своєю надійністю. Його акумулятори вважаються надзвичайно довговічними. Chevrolet Tahoe До: 402 850 км Не зважаючи на середні оцінки RepairPal, ця модель зарекомендувала себе як "трудяга на роки". Honda Ridgeline До: 400 180 км Пікап з комфортом легковика. При належному догляді може прослужити понад 450 000 км. Toyota Avalon До: 395 400 км Надійний седан, який навіть після зняття з виробництва (у 2022 році) залишається одним із лідерів серед довгожителів. Toyota Highlander Hybrid До: 394 280 км Один з найкращих гібридних кросоверів у своєму класі. Ремонт обходиться недорого, що додає привабливості.

Обираючи автомобіль із великим ресурсом пробігу, ви не лише заощаджуєте кошти у довгостроковій перспективі, а й отримуєте надійного помічника на роки. Бренди Toyota, Honda, Chevrolet і GMC стабільно входять до топу надійних авто, здатних витримати випробування часом і дорогами.

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

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