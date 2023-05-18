Смерть близько: чому не можна тримати вдома зламаний годинник

Загадкові народні прикмети та забобони завжди привертали увагу людей. Одна з цих прикмет пов'язана зі зламаним годинником. За повір'ями багатьох культур, тримати вдома такий годинник негативно впливає на енергетику та гармонію родинного простору.

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У багатьох культурах годинник вважається не лише пристроєм для вимірювання часу, але й символом. Він асоціюється з рухом часу, невпинним його прогресом та протіканням життя. Зламаний годинник, зупинений в певний момент, стає символом зупиненого, затриманого часу. І це викликає неспокій у людей.

Згідно зі звичаєм, тримати зламаний годинник вдома означає "затримувати" час і блокувати його потік. Віриться, що це може призвести до розбіжностей, невдач та негативної енергетики у родині. Такі прикмети та забобони виникли відображенням страху перед невідомим та небезпекою, пов'язаною зі зупиненням часу.

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Якщо старовинний годинник, який не працює, раптом задзвонить, то кажуть, що смерть близько. Зберігання зламаних речей також вважається поганим фен-шуй, ознакою того, що у вашому домі (і душі) є безлад, який слід прибрати.

Варто зазначити, що ці прикмети не мають наукового обґрунтування і є лише популярними повір'ями. Але вони мають своє місце в культурному спадку та фольклорі.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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