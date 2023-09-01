Снайпери ССО без єдиного пострілу взяли в полон 19 окупантів (відео)

Снайпери Сил Спеціальних Операцій без бою взяли у полон 19 російських бойовиків. Працювали бійці 3 окремого полку спеціального призначення та піхотний підрозділ.

Про це повідомили у командуванні ССО. Зазначається, що це сталося у Луганській області.

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"Це історія снайперської пари 3 окремого полку спеціального призначення про один з епізодів роботи на Луганському напрямку, коли разом з піхотним підрозділом, без єдиного пострілу взято в полон 19 окупантів", – зауважили в ССО.

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Зазначається, що перших двох окупантів полонили під час пошуку позицій для роботи в районі Білогорівки: "Полонені на попередньому допиті розповіли хто вони, звідки, коли їх будуть міняти та які задачі в них стоять на даній позиції".

"Завдяки цій інформації Силам оборони вдалось взяти в полон 19 військовослужбовців рф та зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку", – додали в ССО.

Нагадаємо, днями бійці третьої Окремої штурмової бригади зайняли позиції окупантів під час боїв на Бахмутському напрямку. Піхотинці серед ночі без втрат вигнали росіян із зайнятих окопів.

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