Снайперы ССО без единого выстрела взяли в плен 19 оккупантов (видео)

Снайперы Сил Специальных Операций без боя взяли в плен 19 русских боевиков. Работали бойцы 3-го отдельного полка специального назначения и пехотное подразделение.

Об этом сообщили в командовании ССО. Отмечается, что это произошло в Луганской области.

Читайте также: Партизаны подожгли базу кафиров в Мариуполе: фото и видео

"Это история снайперской пары 3 отдельного полка специального назначения об одном из эпизодов работы на Луганском направлении, когда вместе с пехотным подразделением, без единого выстрела взято в плен 19 оккупантов", — отметили в ССО.

Видео дня

Отмечается, что первых двух оккупантов пленили при поиске позиций для работы в районе Белогоровки: "Пленные на предварительном допросе рассказали, кто они, откуда, когда их будут менять и какие задачи у них стоят на данной позиции".

"Благодаря этой информации Силам обороны удалось взять в плен 19 военнослужащих России и занять новые позиции на Белогоровском направлении", — добавили в ССО.

Напомним, на днях бойцы третьей Отдельной штурмовой бригады заняли позиции оккупантов во время боев на Бахмутском направлении. Пехотинцы ночью без потерь выгнали россиян из занятых окопов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!