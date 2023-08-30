"Стальные вурдалаки" без потерь заняли позиции оккупантов: видео с GoPro бойца "Симы"
Бойцы третьей Отдельной штурмовой бригады заняли позиции оккупантов во время боев на Бахмутском направлении. Пехотинцы ночью без потерь выгнали россиян из занятых окопов.
Видео, как это было, опубликовал в телеграм-канале командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий. Эти кадры были сняты бойцом "Сима" из GoPro.
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"Работают танки 3 ОШБр, рота "Стальные вурдалаки". Видео – с GoPro бойца Симы. Ночной бой в условиях сложного ландшафта на Бахмутском направлении", – прокомментировал Билецкий это видео.
По его словам, "Стальные вурдалаки" нанесли удары по вражеским укреплениям.
"В ответ россияне устроили "жест доброй воли" и сбежали с позиций, не вступая в близкий бой с нашей пехотой. После этого на позициях закрепились бойцы 1 механизированного батальона. Без потерь", – добавил он.
На видео можно услышать, что этот бой "Стальные вурдалаки" посвятили погибшему бойцу Александру Котинину с позывным "Кот". Он являлся старшим наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки воинской части А4638. Умер "Кот" 22 августа в Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И. Мечникова от полученных в бою ранений. Воину было 26 лет.
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