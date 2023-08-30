'Сталеві вовкулаки' без втрат зайняли позиції окупантів: відео з GoPro бійця 'Сіми'

Бійці третьої Окремої штурмової бригади зайняли позиції окупантів під час боїв на Бахмутському напрямку. Піхотинці серед ночі без втрат вигнали росіян із зайнятих окопів.

Відео, як це було, опублікував у Телеграм-каналі командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Ці кадри були зняті бійцем "Сіма" з GoPro.

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"Працюють танки 3 ОШБр, рота "Сталеві вовкулаки". Відео – з GoPro бійця Сіми. Нічний бій в умовах складного ландшафту на Бахмутському напрямку", – прокоментував Білецький це відео.

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За його словами, "Сталеві вовкулаки" завдали ударів по ворожих укріпленнях.

"У відповідь росіяни вчинили "жест доброї волі" і втекли з позицій, не вступаючи у близький бій із нашою піхотою. Після цього на позиціях закріпились бійці 1 механізованого батальйону. Без втрат", – додав він.

На відео можна почути, що цей бій "Сталеві вовкулаки" присвятили загиблому бійцю Олександру Котиніну з позивним "Кот". Він був старшим навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки військової частини А4638. Помер "Кот" 22 серпня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова від отриманих у бою поранень. Воїну було 26 років.

Днями, нагадаємо, захисникам України вдалося ліквідувати російський комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель" разом з екіпажем. Вони застосували ля цього удар з РСЗВ "HIMARS".

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