З середньої зарплати доведеться викласти 1000 грн: подробиці про 5% військового збору, які запропонував Кабмін

Якщо уряд України вирішить збільшити військовий податок до 5%, як це було запропоновано Кабміном, то громадяни з мінімальними зарплатами будуть "віддавати" щомісяця 400 грн, тоді як ті, хто заробляє 20 тис. грн, сплачуватимуть 1 тис. грн. Це означає, що щоденні внески складатимуть 13 грн та 33 грн відповідно.

Згідно з інформацією від Міністерства фінансів, ставка військового збору буде однаковою для всіх громадян. Про це пише OBOZ.UA.

Читайте також: Від сплати яких податків звільняються пенсіонери в Україні

Однак конкретна сума, яку отримають Збройні сили України від кожної особи, залежить від її доходів. Наприклад, з підвищенням ставки військового збору, внески будуть наступними:

для доходу в 8000 грн (мінімальна зарплата) – 13 грн щодня, 400 грн щомісяця. За ці кошти можна купити тактичні рукавиці;

для доходу в 20 тис. грн (трохи більше середньої зарплати) – 33 грн щодня, 1000 грн щомісяця. Цих коштів достатньо для придбання тактичних окулярів;

щодня, щомісяця. Цих коштів достатньо для придбання тактичних окулярів; при доході 50 тис. грн – 83 грн щодня, 2500 грн щомісяця. Можна купити тактичний рюкзак;

щодня, щомісяця. Можна купити тактичний рюкзак; при доході 100 тис. грн – 167 грн щодня, 5000 грн щомісяця. На ці кошти можна придбати комплект військової форми;

щодня, щомісяця. На ці кошти можна придбати комплект військової форми; при доході 200 тис. грн – 333 грн щодня, 10 тис. грн щомісяця. Цього достатньо для купівлі рації.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що щоденні витрати на військові потреби становлять 5,6 млрд грн, що еквівалентно військовому збору з 14 млн мінімальних зарплат.

"Необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб. При цьому можна розраховувати лише на власні ресурси, основними з яких є податки та внутрішні запозичення. Тому 1/4 із цієї суми пропонуємо закрити за рахунок перегляду військового збору з 1 5 до 5% для фізичних осіб... Кожна сплачена гривня податку важлива. Адже йде на купівлю життєво необхідних речей", – підсумували в Мінфіні.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що в Україні готують різке підвищення податків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!