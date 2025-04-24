Сонце здає позиції: синопткиня попередила, коли чекати дощів і зниження температури

Тепла весняна погода ще трохи побалує українців. Однак вже наприкінці тижня варто готуватись до похолодання та опадів.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Як зазначає фахівчиня, найближчими днями в Україні зберігатиметься нестабільна погодна ситуація.

"У неділю, 27 квітня, на поминальні дні по всій території України переважатиме суха та сонячна погода. Водночас температура знизиться – вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11...+17°C", – спрогнозувала Діденко.

У столиці тепло утримається щонайменше до суботи. За словами синоптикині, у п’ятницю та в ніч на суботу в Києві очікуються дощі.

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"У неділю, 27 квітня, опади припиняться, з’явиться сонце, однак температура суттєво знизиться", – попередила експертка.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, наприкінці цього тижня в Україні очікуються суттєві погодні зміни.

Метеорологи попереджають: 26 квітня ймовірна перебудова атмосферних процесів, що спричинить помітне, хоча й не різке зниження температури. У денні години в більшості центральних та північних регіонах прогнозується від +13 до +19 градусів.

Першими похолодання відчують західні та північні області, оскільки саме звідти просуватиметься холодна повітряна маса разом з атмосферним фронтом.

Раніше ми розповідали, що синоптики попередили, коли в Україні різко зміниться погода.

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