Сусіди позаздрять: Як виростити величезний врожай картоплі без хімічних засобів

Картопля є однією з найбільш поширених культур в городів. Щоб отримати гарний врожай, городники застосовують різні прийоми. Одним з них є використання алюмінієвої фольги.

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Завдяки своєму складу фольга має корисні властивості для рослин. Мідь, алюміній, кремній та залізо, які входять до її складу, сприятливо впливають на картоплю. Вони захищають рослини від шкідників та хвороб, що сприяє збільшенню врожайності.

Крім того, використання фольги допомагає зберегти вологу в ґрунті, що необхідно для росту картоплі. Земля в лунці залишається рихлою, що дозволяє бульбам рости вільно, не стискаючись. Між бульбами та землею з’являється прошарок, що забезпечує природне провітрювання.

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Щоб скористатися цим прийомом, на початку посадкового сезону рекомендується зробити невеликі щільні кульки з фольги та взяти їх із собою на город. При посадці картоплі в кожну лунку разом із бульбою потрібно кинути по одній такій кульці.

Використання фольги є простим та ефективним способом збільшити врожайність картоплі, що знайде застосування у багатьох городників.

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