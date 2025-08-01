Складено список найпопулярніших авто Європи: хто зайняв перше місце

Експерти оприлюднили рейтинг найпопулярніших автомобілів у Європі за перші шість місяців 2025 року. Абсолютним лідером продажів стала Dacia Sandero, яка зберігає першість попри зниження попиту.

Як повідомляє "УкрАвтопром" із посиланням на аналітичну компанію JATO, у період з січня по червень у 28 європейських країнах було реалізовано майже 129 тисяч нових автомобілів цієї моделі. Попри це, в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, продажі Sandero зменшилися на 11%.

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Серед інших моделей, які увійшли до десятки лідерів, є Renault Clio, Peugeot 208, VW T-Roc і VW Golf. Деякі з них демонструють зростання, як-от Volkswagen Tiguan, який збільшив продажі на 28%, або Dacia Duster, яка зросла на 9%.

На українському ринку лідером серед нових авто за підсумками першого півріччя став Renault Duster. За ним розмістилися кросовери Toyota RAV4 та Hyundai Tucson.

У сегменті вживаних легкових авто віком до п’яти років, які були ввезені з-за кордону, українці найчастіше обирали Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Kia Niro. За пів року було придбано понад 30 тисяч таких авто.

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