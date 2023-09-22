Фахівці назвали 6 несподіваних причин, чому варто пити каву зранку

Кава – це енергетичний еліксир, який не лише спокушає наші смакові рецептори. З огляду на це, користь для здоров’я від вживання кави виходить далеко за рамки задоволення та заряду енергії.

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Кофеїн стимулює ЦНС (центральну нервову систему), пише Главком. Коли кофеїн потрапляє у мозок, він сигналізує йому запустити більше нейронів, тим самим посилюючи енергетичний метаболізм у всьому мозку.

Кава підвищує пильність і концентрацію

Користь чорної кави полягає у вмісті в ній кофеїну. Як і будь-яка кава, вона містить кофеїн – природний стимулятор, який блокує аденозин, допомагаючи вам залишатися активними та бадьорими. Однак його простота означає, що він забезпечує цю перевагу без додавання цукру та жирів, які містяться в спеціальних кавових напоях, ділиться експерт.

Кава покращує фізичну працездатність

Коли справа доходить до фітнесу та фізичних вправ, кава може стати вашим союзником. Кофеїн у каві підвищує рівень адреналіну, дозволяючи вам розширювати свої фізичні межі під час тренувань, підвищуючи витривалість і допомагаючи досягти ваших фітнес-цілей.

Кава має велику кількість антиоксидантів

Кава є скарбницею антиоксидантів, таких як хлорогенова кислота. Ці сполуки допомагають боротися з окислювальним стресом, зменшують запалення та підтримують здоров’я в цілому.

Кава може допомогти контролювати вагу

Для тих, хто збирається контролювати вагу, кава є цінним супутником. Вміст кофеїну може прискорити метаболізм і сприяти спалюванню жиру. Крім того, кава активує нервову систему, змушуючи її сигналізувати жировим клітинам у вашому тілі розщеплювати жир.

Кава може знизити ризик захворювання

Дослідження показують, що споживання кави може знизити ризик виникнення різних захворювань, включаючи нейродегенеративні стани, такі як хвороби Паркінсона та Альцгеймера, діабет 2 типу та деякі форми раку. Ці потенційні переваги для здоров’я пов’язані з антиоксидантною природою кави.

Згідно з дослідженнями, регулярне споживання кави може знизити ризик розвитку діабету 2 типу та хвороби Альцгеймера.

Кава підвищує настрій

Кава – це не лише фізичне здоров’я; це також може сприяти вашому психічному добробуту. Здатність кофеїну стимулювати вивільнення серотоніну та дофаміну може покращити ваш настрій, зменшити ризик депресії та покращити загальний психічний світогляд.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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