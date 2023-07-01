Спецпризначенці 'Білі вовки' показали знищення ворожої техніки за червень (вибухове відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ лише місяць вразив 119 ворожих цілей.

Окрім цього спецпризначенцям вдалося знищити близько 40 та поранити понад 110 окупантів. Вражаюче відео опублікували на Youtube-каналі СБУ.

"Наші воїни продовжують влаштовувати "пекельні ночі" російським окупантам", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема список ворожих втрат у червні поповнили:

23 танки;

8 БМП;

Відео дня

2 МТЛБ;

18 броньовиків;

3 військових авто;

10 артилерійських систем і РСЗВ;

2 одиниці спецтехніки;

2 засоби РЕР та РЕБ;

34 бліндажі;

11 вогневих позицій;

3 склади БК;

3 місця зосередження особового складу.

На відео можна побачити, як спецпризначенці завдають ударів по російській техніці різною зброєю.

Нагадаємо, днями українські військові зі складу Центру спецоперацій "А" СБУ ліквідували 50 одиниць російської техніки.

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