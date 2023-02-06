'Суцільне згарище': у мережі показали кадри знищеного окупантами селища Новоселівське на Луганщині (відео)

Російські окупанти повністю знищили населений пункт Новоселівське на Луганщині. На місці будівель залишилися лише фундаменти.

Місцевих мешканців у селищі немає. Про це повідомили на сторінці Луганської обласної військової адміністрації у Facebook.

"Тільки фундаменти, вирви та випалена земля – Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю. Селище пусте – місцевих мешканців там немає, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у січні 2023 року російський снайпер застрелив останню мешканку Новоселівського.

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Відео дня

"У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. Суцільне згарище… Так виглядає "руський мир", – додали в ОВА.

На відео можна побачити кадри селища, зняті з дрона. Російські окупанти зрівняли із землею всю територію населеного пункту.

Подекуди видно залишки зруйнованих стін, яким дивом вдалося встояти.

Нагадаємо, раніше з'явилося шокуюче відео, як росіяни з вогнеметів "Солнцепьок" обстріляли Вугледар.

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