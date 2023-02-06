'Сплошное пожарище': в сети показали кадры уничтоженного оккупантами поселка Новоселовское на Луганщине (видео)

Российские оккупанты полностью уничтожили населенный пункт Новоселовское в Луганской области. На месте построек остались только фундаменты.

Местных жителей в селе нет. Об этом сообщили на странице Луганской областной военной администрации в Facebook.

"Только фундаменты, воронки и выжженная земля – Новоселовское в Сватовском районе россияне уничтожили полностью. Поселок пуст – местных жителей там нет, – говорится в сообщении.

В январе 2023 года российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.

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Видео дня

"В населенном пункте не уцелела ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пожарище… Так выглядит "русский мир", – добавили в ОВА.

На видео можно увидеть кадры села, снятые с дрона. Российские оккупанты сравняли с землей всю территорию населенного пункта.

Кое-где видны остатки разрушенных стен, которым чудом удалось устоять.

Напомним, ранее появилось шокирующее видео, как россияне из огнеметов "Солнцепек" обстреляли Угледар.

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