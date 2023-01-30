Город-призрак: в сеть выложили фото и видео, во что россияне превратили Марьинку

российские войска ежедневными обстрелами постепенно сравнивают с землей Марьинку – поселок городского типа в Донецкой области, в котором до полномасштабного российского вторжения проживало до 10 тысяч человек.

Остались ли в населенном пункте гражданские – неизвестно. В конце осени украинские силовики заявляли, что эвакуировали всех мирных граждан.

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Сейчас Марьинка переживает постоянные обстрелы врага из всего имеющегося у него оружия. Она больше напоминает город из фильмов ужасов об апокалипсисе.

Видео дня

Сегодня в сеть выложили фото населенного пункта, сделанные с высоты птичьего полета. На этих фотографиях можно увидеть, что в Марьинке нет уцелевших домов – везде сплошные развалины.

Также видео с высоты птичьего полета показали ZSU Hunter 2.0. На нем можно увидеть, что населенный пункт вымер.

Но Марьинка до сих пор не показалась врагу, стиравшему ее с земли, она находится в серой зоне.

Напомним, бойцы ВСУ из дрона заметили вражеского солдата, скрывавшегося под куском брезента. Защитники разбудили его ВОГами и усыпили навеки контрольным сбросом.

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