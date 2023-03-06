'Зрівняли рельєфи': Чорні Запорожці з дронів ліквідували російську воєнну техніку (відео)

Українські захисники на східному напрямку ліквідували кілька одиниць ворожої техніки. російських інтервентів було атаковано з дронів.

Кадрами своєї роботи поділилися військові з 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Фейсбуці. Зокрема, Чорним Запорожцям вдалося знищити кілька танків ворога.

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"Вони стабільно не полишають спроб атакувати наші позиції, а ми стабільно "переконуємо" орду, що це шкідливо для їхнього здоров'я", – прокоментували це відео наші захисники.

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Також бійці 72-ї бригади показали "дабл бінго" – ліквідацію двох російських танків Т-80БВ.

Раніше українські військові показали, як відбили ворожий штурм в районі Авдіївки на Донеччині. Ворог намагався атакувати танком та піхотою. Окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького за два дні відбила два штурми російських військ.

Також ми публікували відео, як українські військові за допомогою дрона знешкодили одразу декількох окупантів. Для цього наші бійці скинули з безпілотника гранату.

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