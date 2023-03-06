'Сравняли рельефы': Черные Запорожцы из дронов ликвидировали российскую военную технику (видео)

Украинские защитники на восточном направлении ликвидировали несколько единиц вражеской техники. русские интервенты были атакованы из дронов.

Кадрами своей работы поделились военные из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в Фейсбуке. В частности, черным запорожцам удалось уничтожить несколько танков врага.

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"Они стабильно не оставляют попыток атаковать наши позиции, а мы стабильно "убеждаем" орду, что это вредно для их здоровья", – прокомментировали видео наши защитники.

Видео дня

Также бойцы 72-й бригады показали "дабл бинго" – ликвидацию двух российских танков Т-80БВ.

Ранее украинские военные показали, как отразили вражеский штурм в районе Авдеевки Донецкой области. Враг пытался атаковать танком и пехотой. Отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого через два дня отразила два штурма российских войск.

Также мы публиковали видео, как украинские военные с помощью дрона обезвредили сразу несколько кафиров. Для этого наши бойцы сбросили с беспилотника гранату.

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