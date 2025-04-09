Серед українців зріст попит на автобуси: які моделі частіше купують

У березні автопарк України поповнився 185 автобусами, включно з мікроавтобусами. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 7% більше, ніж у лютому.

Частка нових автобусів серед загальної кількості склала 37%, тоді як у березні 2024 року цей показник становив 53%. Про це повідомляє "Укравтопром".

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Серед нових транспортних засобів найчастіше реєстрували автобуси марки Ford (32 одиниці), Ataman (14 одиниць) та Volkswagen (10 одиниць). У категорії вживаного транспорту лідерами стали Mercedes-Benz із 42 зареєстрованими одиницями, VDL (18 одиниць) та Van Hool (7 одиниць).

Загалом упродовж перших трьох місяців 2025 року в Україні зареєстровано 591 автобус. Це на 19% більше, ніж у першому кварталі минулого року. Із них 289 одиниць — нові транспортні засоби (що на 5% менше, ніж торік), а 302 — вживані (ріст на 58%).

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