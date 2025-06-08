Середня зарплата в Україні зросла на 24%: у яких сферах доходи злетіли найбільше

В Україні середній розмір заробітної плати за рік зріс на 24 % і у першому кварталі 2025 року сягнув 23 460 грн (близько 560 доларів США). Для порівняння, упродовж 2024 року цей показник становив 21 473 грн (орієнтовно 535 доларів).

Про це повідомляє Державна служба статистики. Там також назвали найприбутковіші галузі: перше місце утримує сектор інформаційних технологій та телекомунікацій, де середня зарплата дорівнює 65 579 грн.

П’ятірка галузей з найвищим рівнем середньої оплати праці в Україні:

Інформаційні технології та телекомунікації – 65 579 грн

Фінансові та страхові послуги – 50 289 грн

Професійна, наукова і технічна діяльність – 30 868 грн

Оптова й роздрібна торгівля, ремонт транспорту і мотоциклів – 28 902 грн

Державне управління та оборона – 28 184 грн

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Найменші зарплати, за даними статистики, фіксують у галузі освіти (14 307 грн) та мистецтва й творчих індустрій (16 101 грн).

Наведені цифри є "брутто" – до відрахування 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Таким чином, у першому кварталі 2025 року середній "чистий" дохід українця становив приблизно18 275 гривень.

Раніше ми розповідали про країни з найвищою мінімальною зарплатою у 2025 році.

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