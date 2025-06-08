Средняя зарплата в Украине выросла на 24%: в каких сферах доходы взлетели больше всего

В Украине средний размер заработной платы за год вырос на 24% и в первом квартале 2025 года составил 23 460 грн (около 560 долларов США). Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 21 473 грн (ориентировочно 535 долларов).

Об этом сообщает Государственная служба статистики. Там также назвали самые прибыльные отрасли: первое место удерживает сектор информационных технологий и телекоммуникаций, где средняя зарплата равна 65 579 грн.

Пятерка отраслей с высоким уровнем средней оплаты труда в Украине:

Информационные технологии и телекоммуникации – 65 579 грн

Финансовые и страховые услуги – 50 289 грн

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 30 868 грн

Оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта и мотоциклов – 28 902 грн

Государственное управление и оборона – 28 184 грн

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Самые маленькие зарплаты, по данным статистики, фиксируют в области образования (14307 грн) и искусства и творческих индустрий (16101 грн).

Приведенные цифры являются "брутто" – к отчислению 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Таким образом, в первом квартале 2025 года средний "чистый" доход украинца составил около 18 275 гривен.

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