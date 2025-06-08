Средняя зарплата в Украине выросла на 24%: в каких сферах доходы взлетели больше всего
В Украине средний размер заработной платы за год вырос на 24% и в первом квартале 2025 года составил 23 460 грн (около 560 долларов США). Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 21 473 грн (ориентировочно 535 долларов).
Об этом сообщает Государственная служба статистики. Там также назвали самые прибыльные отрасли: первое место удерживает сектор информационных технологий и телекоммуникаций, где средняя зарплата равна 65 579 грн.
Пятерка отраслей с высоким уровнем средней оплаты труда в Украине:
- Информационные технологии и телекоммуникации – 65 579 грн
- Финансовые и страховые услуги – 50 289 грн
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 30 868 грн
- Оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта и мотоциклов – 28 902 грн
- Государственное управление и оборона – 28 184 грн
Читайте также: Где выгоднее работать украинцам: сравнение средних зарплат в Чехии и Польше
Самые маленькие зарплаты, по данным статистики, фиксируют в области образования (14307 грн) и искусства и творческих индустрий (16101 грн).
Приведенные цифры являются "брутто" – к отчислению 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Таким образом, в первом квартале 2025 года средний "чистый" доход украинца составил около 18 275 гривен.
Ранее мы рассказывали о странах с самой высокой минимальной зарплатой в 2025 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!