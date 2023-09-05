ССО безпілотником 'відмінусували' гаубицю Д-30 окупантів (ефектне відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці Сил Спеціальних Операцій ліквідували гаубицю Д-30.

Для цього військові використали ударний безпілотний авіаційний комплекс (БПАК). Про знищення гаубиці повідомили у Telegram-каналі ССО ЗСУ.

"Під час проведення аеророзвідки, операторами ССО було виявлено позиції ворожої артилерії. В результаті використання ударних БПАК, ціль успішно знищено", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео військові показали підготовку до застосування безпілотника. На наступних кадрах видно точне ураження гаубиці окупантів.

Точний час та місце знищення військової техніки росіян не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

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