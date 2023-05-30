Стали антитрендом: які кольори не варто носити у цьому сезоні

Влітку кольорова гама міняється на більш світлу та яскраву. Але не всі кольори будуть в тренді цього сезону.

Рожевий

Цей колір, особливо яскраві його відтінки, будуть неактуальними цього літа. Якщо він ваш улюблений, надавайте перевагу більш спокійним версіями рожевого.

Лавандовий

Минулорічний суперпопулярний колір посунувся з модного п’єдесталу. Тому цього літа краще його уникати.

Марсала

Цього року він більше не актуальний. Краще звернути увагу на більш спокійні відтінки цього кольору або відмовитись взагалі.

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Синій

Яскравий та свіжий цей колір також втратив свою актуальність. Надайте перевагу небесному кольору.

Чорний

Залишіть цей колір для зимового періоду. Цього літа у тренді білий та всі відтінки світлого, в також палітра коричневого.

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