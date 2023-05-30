Стали антитрендом: какие цвета не стоит носить в этом сезоне

Летом цветовая гамма меняется на более светлую и яркую. Но не все цвета будут в тренде этого сезона.

Розовый

Этот цвет, особенно яркие его оттенки, будут неактуальны этим летом. Если он ваш любимый, отдавайте предпочтение более спокойным версиям розового.

Лавандовый

Прошлогодний суперпопулярный цвет сдвинулся с модного пьедестала. Поэтому этим летом лучше его избегать.

Марсала

В этом году он больше не актуален. Лучше обратить внимание на более спокойные оттенки этого цвета или отказаться вообще.

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Синий

Яркий и свежий цвет также утратил свою актуальность. Отдайте предпочтение небесному цвету.

Черный

Оставьте этот цвет для зимнего периода. Этим летом в тренде белый и все оттенки светлого, также палитра коричневого.

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