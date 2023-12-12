Стало відомо, коли Київстар відновить роботу

В Міністерстві інфраструктури виражають надію на відновлення мобільного зв'язку оператора "Київстар" протягом чотирьох-п'яти годин.

Відео дня

Цю інформацію надав віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков під час зустрічі з медіа, яка відбулася в Києві, повідомляє кореспондент порталу LIGA.net. За його словами, наразі тривають ремонтні роботи.

Читайте також: У компанії Київстар пояснили проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом

Зранку 12 грудня у мобільного оператора "Київстар" стався технічний збій, який вплинув на послуги зв'язку та доступу в Інтернет для частини абонентів.

Також повідомляється, що сайт оператора не працює. Цей збій також вплинув на діяльність українських бізнесів та місцевих сервісів.

Абоненти "Київстар" не можуть скористатися національним роумінгом через збій - мережа не може передавати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів, повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!