Стало известно, когда Киевстар возобновит работу

В Министерстве инфраструктуры выражают надежду на возобновление мобильной связи оператора "Киевстар" в течение четырех-пяти часов.

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Эту информацию предоставил вице-премьер-министр Александр Кубраков во время встречи с медиа, которая прошла в Киеве, сообщает корреспондент портала LIGA.net. По его словам, сейчас ведутся ремонтные работы.

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Утром 12 декабря у мобильного оператора Киевстар произошел технический сбой, который повлиял на услуги связи и доступа в Интернет для части абонентов.

Также сообщается, что сайт оператора не работает. Это также повлияло на деятельность украинских бизнесов и местных сервисов.

Абоненты "Киевстар" не могут воспользоваться национальным роумингом из-за сбоя - сеть не может передавать информацию о своих абонентах сетям других операторов, сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

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