Стало відомо, хто може не платити земельний податок у 2023 році
В Україні за володіння та постійне користування землею потрібно сплачувати податок за ставкою, яку визначають органи місцевого самоврядування.
Втім, деякі категорії громадян можуть не платити податок у 2023 році. Про це повідомляє finance.
Ставка податку за землю встановлюється в розмірі не більше 3% від нормативної грошової оцінки:
- для земель загального користування – менше, ніж 1%;
- для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% і не більше, ніж 1%;
- для лісових земель – не більше 0,1% нормативної грошової оцінки.
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У цьому році податок за земельну ділянку не потрібно платити:
- особам з інвалідністю I та II групи;
- особам, які виховують трьох і більш дітей віком до 18 років;
- пенсіонерам (за віком);
- ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- особам, визнаним законом, постраждалими в результаті Чорнобильської катастрофи;
- на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі при передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.
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