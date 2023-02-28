Стало відомо, хто може не платити земельний податок у 2023 році

В Україні за володіння та постійне користування землею потрібно сплачувати податок за ставкою, яку визначають органи місцевого самоврядування.

Втім, деякі категорії громадян можуть не платити податок у 2023 році. Про це повідомляє finance.

Ставка податку за землю встановлюється в розмірі не більше 3% від нормативної грошової оцінки:

для земель загального користування – менше, ніж 1%;

для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% і не більше, ніж 1%;

для лісових земель – не більше 0,1% нормативної грошової оцінки.

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У цьому році податок за земельну ділянку не потрібно платити:

особам з інвалідністю I та II групи;

особам, які виховують трьох і більш дітей віком до 18 років;

пенсіонерам (за віком);

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особам, визнаним законом, постраждалими в результаті Чорнобильської катастрофи;

на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі при передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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