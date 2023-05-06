Стало відомо, хто стоїть за підривом авто з Прилєпіним

На росії у Нижньому Новгороді 6 травня підірвали автівку, у якій перебував пропагандист, письменник та українофоб Захар Прілєпін. Водій Прілєпіна загинув, а сам пропагандист постраждав.

Тим часом відповідальність за замах на життя пропагандиста взяв на себе партизанський рух "Атеш". Про це представники руху повідомили у Телеграм-каналі.

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"Рух "АТЕШ" полював на Прилєпіна з початку року. Його дістали. Все лише починається для ра*истів. Захар Прілєпін був хрі*вим письменником, та і як людина – погань. Було відчуття, що його рано чи пізно вибухнуть. Ось як відчували. І збулося — їхав своєю козирною Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а із сюрпризом на днище автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні. Наші прогнози завжди збуваються, тому що ми не лише говоримо, а й робимо", – йдеться у повідомленні.

Пропонуємо переглянути відео з Прилєпіним, щоб зрозуміти, якою людиною він є.

Рух "Атеш" - що відомо: є військовим партизанським рухом на окупованих росією територіях України.

У вересні 2022 року представники руху заявили, що створили "Атеш", до якого увійшли кримські татари, українці та росіяни: "Ми мобілізувалися в російську армію і руйнуватимемо її зсередини. Ми зливатимемо дані позицій, складів, солдатів, техніки. Будемо влаштовувати диверсії на складах та штабах". Своєю метою Атеш називає намагання зупинити російську війну в Україні.

Нагадаємо, у Мелітополі зранку 27 квітня невідомі підірвали 42-річного колаборанта Олександра Міщенка, якого окупаційна влада призначила "начальником Приазовського відділення поліції".

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