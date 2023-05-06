Стало известно, кто стоит за подрывом автомобиля с Прилепиным

На россии в Нижнем Новгороде 6 мая взорвали автомобиль, в котором находился пропагандист, писатель и украинофоб Захар Прилепин. Водитель Прилепина погиб, а сам пропагандист пострадал.

Тем временем ответственность за покушение на жизнь пропагандиста взяло на себя партизанское движение "Атеш". Об этом представители движения сообщили в Телеграм-канале.

Видео дня

"Движение "АТЕШ" охотилось на Прилепина с начала года. Его получили. Все только начинается для раистов. Захар Прилепин был хревым писателем, да и как человек – дрянь. Было ощущение, что его рано или поздно взорвутся. Вот как чувствовали. И сбылось — ехал своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больнице. Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем ", – говорится в сообщении.

Предлагаем посмотреть видео с Прилепиным, чтобы понять, каким человеком он является:

Движение "Атеш" – что известно: является военным партизанским движением на оккупированных россией территориях Украины.

В сентябре 2022 года представители движения заявили, что создали "Атеш", в который вошли крымские татары, украинцы и россияне: "Мы мобилизовались в российскую армию и будем разрушать ее изнутри. Мы будем сливать данные позиций, складов, солдат, техники. Будем устраивать диверсии на складах и в штабах". Своей целью Атеш называет попытку остановить российскую войну в Украине.

Напомним, в Мелитополе утром 27 апреля неизвестные взорвали 42-летнего коллаборанта Александра Мищенко, которого оккупационные власти назначили "начальником Приазовского отделения полиции".

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