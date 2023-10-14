Стилісти назвали 5 відтінків волосся, які зроблять вас молодшою на кілька років

Навіть якщо вам трохи за тридцять, завжди хочеться мати молодий та привабливий вигляд. Кожна жінка вдається до своїх маленьких хитрощів, таких як вибір одягу, макіяж, стрижка або повна зміна іміджу. У світі краси та молодості велике значення має правильний вибір кольору фарби для волосся, який може додати вам свіжості та змолодити на 5-10 років.

Про це пише ТСН.

Експерти стверджують, що правильно підібраний відтінок волосся може чудово вплинути на ваш зовнішній вигляд, роблячи вас молодшою, і це не потребує дорогих косметичних процедур.

Теплий блонд

Світлі відтінки волосся завжди асоціюються з молодістю і привабливістю, і вони можуть зробити вас молодшою та свіжішою. Важливо вибрати відтінок блонду, який пасує саме вам, такий як медовий, пшеничний або бежевий.

Карамельний

Якщо ваше волосся природнього русявого кольору, то ніжний карамельний відтінок з бронзовим відблиском додасть вашому образу природності та зробить вас молодшою, не привертаючи надмірної уваги, на відміну від яскравих відтінків.

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Шоколадний

Цей відтінок ідеально підходить для брюнеток і може зробити вас молодшою на кілька років. Шоколадний колір також не потребує великої уваги до догляду, як це буває зі світлими відтінками.

Горіховий або теплий русявий

Для жінок після п'ятдесяти років найкращим вибором є теплий русявий або горіховий відтінок, особливо, якщо у вас теплий колір шкіри. Він може освітлити ваше обличчя і надати вам молодший вигляд.

Мелірування

Мелірування, зокрема балаяж, є ідеальним способом омолодити свій вигляд на 10 років і надати волоссю об'єму, незалежно від вашого віку.

Оберіть відтінок, який вам подобається найбільше, і насолоджуйтеся молодшим та привабливим виглядом.

Нагадаємо, ми вже писали,як визначити чи підходить вам колір.

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