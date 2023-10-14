Стилисты назвали 5 оттенков волос, которые сделают вас младше на несколько лет

Даже если вам немного за тридцать, всегда хочется выглядеть молодым и привлекательным. Каждая женщина прибегает к своим маленьким уловкам, таким как выбор одежды, макияж, стрижка или полное изменение имиджа. В мире красоты и молодости большое значение имеет правильный выбор цвета краски для волос, который может добавить вам свежесть и смолодить на 5-10 лет.

Об этом пишет ТСН.

Эксперты утверждают, что правильно подобранный оттенок волос может прекрасно повлиять на ваш внешний вид, делая вас моложе, и это не требует дорогостоящих косметических процедур.

Теплый блонд

Светлые оттенки волос всегда ассоциируются с молодостью и привлекательностью, и они могут сделать вас помоложе и свежее. Важно выбрать оттенок блонда, который подходит именно вам, такой как медовый, пшеничный или бежевый.

Карамельный

Если ваши волосы естественного русого цвета, то нежный карамельный оттенок с бронзовым отблеском придаст вашему образу естественности и сделает вас помоложе, не привлекая чрезмерного внимания, в отличие от ярких оттенков.

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Шоколадный

Этот оттенок идеально подходит для брюнеток и может сделать вас помоложе на несколько лет. Шоколадный цвет также не нуждается в большом внимании к уходу, как это бывает со светлыми оттенками.

Ореховый или теплый русый

Для женщин после пятидесяти лет лучшим выбором является теплый русый или ореховый оттенок, особенно если у вас теплый цвет кожи. Он может осветить ваше лицо и придать вам более молодой вид.

Мелирование

Мелирование, в частности балаяж, является идеальным способом омолодить свой вид на 10 лет и придать волосам объем независимо от вашего возраста.

Выберите оттенок, который вам нравится больше всего, и наслаждайтесь более молодым и привлекательным видом.

Напомним, мы уже писали, как определить подходит ли вам цвет.

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