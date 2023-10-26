Стилісти назвали топ-5 антитрендових шапок сезону осінь-зима 2023-2024

З моди давно вийшли шапки з бамбонами та у занадто яскравих кольорах. Також не варто купляти головний убір з надписами та логотипами.

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Про це пише Радіотрек.

Написи та логотипи

Написи та логотипи на шапках вже вважаються застарілими. Варто обирати прості однотонні шапки базових кольорів, які легко поєднуються з вашим верхнім одягом.

Стрази

Популярність шапок, прикрашених стразами, перлинами і камінням, вже пройшла кілька років тому. Нині такий головний убір виглядає дешево та застаріло. Рекомендується замінити його звичайною плетеною шапкою без прикрас.

Тонкий трикотаж

Шапки із тонкого трикотажу були модні в минулому десятилітті, але тепер вони вже не в тренді. Крім того, такі моделі роблять образ непропорційним, і голова в них виглядає меншою, що не гармонує з теплим верхнім одягом.

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Великий помпон

Великий помпон асоціюється із дитинством. Тому, якщо великий помпон прикрашає голову дорослої жінки, образ може виглядати дивно і нецікаво. Такий головний убір більше підходить для гірськолижного курорту. Якщо ви не лижниця-спортсменка, то замість нього можна вибрати мінімалістичну шапку-біні або вушанку.

Надмірна яскравість

Неонові кольори та яскраві смужки на шапці часто викликають асоціації з несмаком і дешевизною. Крім того, дуже важко створити гармонійний образ, якщо ваша шапка занадто яскрава. Тому краще вибирати варіанти приглушених кольорів.

Нагадаємо, ми вже писали, які пальта будуть в моді цього сезону.

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