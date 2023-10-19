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Суспільство

Стилісти показали 5 найкращих зачісок для короткого волосся (фото)

Билім Олена

Стилісти показали 5 найкращих зачісок для короткого волосся (фото)

Коротке волосся – це стильний і практичний варіант для будь-якої жінки. Воно не вимагає багато часу на укладку і дозволяє створити різноманітні зачіски.

Якщо ви шукаєте нову та свіжу зачіску для цього осіннього сезону, дізнайтеся про поради професійних перукарів-стилістів, які розповіли, що найкраще підійде тим, хто не боїться експериментів.

Стилісти показали 5 найкращих зачісок для короткого волосся (фото)

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Піксі з косим чубчиком

Стилісти показали 5 найкращих зачісок для короткого волосся (фото)

Ця коротка стрижка може підкреслити ваші очі, вилиці та форму обличчя. Вам потрібно лише зважитися підстригти чубчик й зачесати його на бік. Решта вашого волосся має бути зібраним. "Стрижка має закручуватися навколо вашої голови, щоб приховати "втрату волосся". Така стрижка зберігає об’єм, який є водночас чудовим і простим у догляді", – пише видання Shefinds.

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Багатошарове піксі

Стилісти показали 5 найкращих зачісок для короткого волосся (фото)

Шари можуть додати об’єм, особливо якщо ви маєте тонке волосся. Додаткові шари допоможуть створити об’єм і тримати форму. Такі шари приховують недоліки власниць тонкого волосся.

Піксі набік

Стилісти показали 5 найкращих зачісок для короткого волосся (фото)

Таку зачіску на цей сезон обрала акторка Холлі Беррі. Перукарі стверджують, що подібна стрижка додає потрібного об'єму.

"З віком наше волосся стає тонким і тьмяним, тому регулярне підстригання, весела стрижка та, можливо, свіже фарбування, — чудові способи зберегти молодість", – кажуть фахівці.

Така стрижка приверне більше уваги до вашого обличчя й підкреслить виразність погляду.

Тонкий чубчик на піксі

Стилісти показали 5 найкращих зачісок для короткого волосся (фото)

Така зачіска обрамляє обличчя й омолоджує його. Окремі пасма приховують зморшки на лобі й біля очей. Стрижку піксі з чубчиком легко укладати, а її власниці мають стильний вигляд.

Закруглена піксі з кучерями

Стилісти показали 5 найкращих зачісок для короткого волосся (фото)

Ця зачіска чудово приховує тьмяне та рідке волосся. Вона приховує й витончені пасма.

Завдяки завиткам буде здаватися, що ваше волосся густіше. А ще така зачіска гарно підкреслює форму свого обличчя та ті риси, які ви вважаєте більш привабливими.

Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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Суспільство