Чи варто зараз українцям вкладати заощадження в євро: відповідь експерта

Цього тижня рекомендується утриматися від придбання євро. Інвестиції в валюту були вигіднішими раніше.

Про це в коментарі для "24 Каналу" розповів Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик та член Українського товариства фінансових аналітиків. Причина цього полягає в значному зростанні вартості євро. Також, рішення, ухвалені США, будуть безпосередньо впливати на економіку Європи, зокрема на курс євро.

За словами Олега Пендзина, економіста та виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, введення мит на європейські товари на рівні 50% стане серйозним ударом по економіці Європи. Водночас експерт зазначає, що запровадження таких тарифів може бути відтерміновано.

Яка зараз ситуація з євро

Варто зазначити, що євро завершило корекційний процес після інавгурації Трампа в грудні 2024 року. Якщо до інавгурації курс євро становив 1,2 долара, то після цього валюта почала зміцнюватися, досягнувши поточного рівня 1,175 долара.

Читайте також: Мінекономіки озвучило прогноз щодо курсу долара до 2028 року: що чекати українцям

Віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов зазначив, що українцям не слід переживати через можливе знецінення їх доларових заощаджень. За його словами, зараз не найкращий момент для спроб "перебігти" з долара в євро, ніби на червоне світло.

Він пояснив, що такі дії часто призводять до додаткових втрат, адже долар доведеться продавати за нижчим курсом, а євро – купувати дорожче.

"Різниця в курсі "з’їдає" не лише потенційний прибуток, а й веде до прямих втрат на різниці курсів",– зазначив Мамедов.

Банкір підкреслив, що євро не стане надмірно дорогим, а долар – занадто слабким. Однак він закликав не робити поспішних рішень і не піддаватися паніці.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли про альтернативи долару та євро, які здатні зберегти кошти від знецінення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!