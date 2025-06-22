Столичне житло без переплат: де в Києві купити 'однушку' за найнижчою ціною

Попри загальне уповільнення темпів купівлі житла в Києві, на вторинному ринку спостерігається зростання цін. Сьогодні середня ціна однокімнатної квартири у столиці становить близько 65 тисяч доларів, що на 8% більше порівняно з показниками піврічної давнини.

Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН. Найдешевші "однушки" на вторинному ринку можна знайти в Деснянському районі – тут житло без ремонту коштує приблизно 36 тисяч доларів, а з ремонтом – 44 тисячі.

Наступним за доступністю є Солом’янський район, де однокімнатну квартиру без ремонту можна придбати за 44,2 тисячі доларів, а з ремонтом – за 72 тисячі. Третє місце посідає Святошинський район: середня ціна тут стартує від 45 тисяч доларів без ремонту та сягає 54 тисячі доларів за облаштоване житло.

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Найвищі ціни на однокімнатне житло, як і раніше, спостерігаються в центральних районах столиці.

Лідером за вартістю є Печерський район: тут квартира без ремонту обійдеться в середньому у 114,7 тисячі доларів, а з ремонтом – у 143 тисячі. У Шевченківському районі "однушка" без ремонту коштує близько 82 тисяч доларів, а з ремонтом – 96,4 тисячі. На Подолі ціни дещо нижчі: житло без оздоблення вартує орієнтовно 62 тисячі доларів, тоді як варіант із ремонтом – 88 тисяч.

Раніше ми розповідали, що вартість однокімнатних квартир в Україні масово змінилась.

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