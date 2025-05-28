Ціновий ривок: вартість однокімнатних квартир в Україні масово змінилась

Від початку 2025 року найбільше зростання цін на однокімнатні квартири зафіксовано у Харкові – на 11%, в Одесі – на 8% та у столиці – на 5%. У той же час у містах на кшталт Львова, Вінниці та Кропивницького вартість житла дещо знизилася – до 2%.

Як повідомили аналітики OLX Нерухомість виданню OBOZ.UA, у першому кварталі 2025 року в кількох великих українських містах зафіксували найшвидше за останні 12 місяців зростання цін на "однушки" на вторинному ринку. Попри це, в більшості обласних центрів ринок залишався стабільним, а в деяких регіонах навіть спостерігалося незначне зниження вартості житла.

Найактивнішим, як і раніше, залишився ринок великих мегаполісів, де попит підтримують місцеві покупці, переселенці, інвестори й орендарі.

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Найбільше подорожчали однокімнатні квартири у таких містах:

Харків – +11%, середня вартість — 851 тис. грн (приблизно 20,4 тис. доларів);

Одеса – +8%, до 1,6 млн грн (близько 38,3 тис. доларів);

Київ – +5%, до 3 млн грн (орієнтовно 71,9 тис. доларів).

У зазначених містах спостерігається стійке відновлення зацікавленості в придбанні житла, зокрема в районах із розвиненою інфраструктурою та комфортним розташуванням. У західноукраїнських регіонах динаміка цін виявилася помірнішою. Зокрема:

Чернівці та Тернопіль: приріст на 6%, середня ціна – від 1,6 до 1,7 млн грн (близько 38–40 тис. доларів);

Івано-Франківськ: підвищення на 2%, до 1,7 млн грн (орієнтовно 40,7 тис. доларів);

Рівне: зростання лише на 0,3%, середня вартість – 1,5 млн грн (35,9 тис. доларів);

Хмельницький: плюс 3%, до 1,2 млн грн (28,7 тис. доларів).

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Невеликі коливання пояснюються насиченням ринку та відносною стабілізацією попиту. У низці областей вартість житла залишилася практично незмінною, що свідчить про збереження стабільності на місцевих ринках.

У першому кварталі 2025 року в деяких українських містах вартість однокімнатних квартир демонструвала незначне зростання. Наприклад:

Запоріжжя: +3%, середня ціна — 680 тис. грн (приблизно 16,3 тис. доларів);

Полтава: +2%, до 1,2 млн грн (28,7 тис. доларів);

Дніпро: +1%, ціна сягнула 1,6 млн грн (38,3 тис. доларів).

Проте водночас у низці міст аналітики зафіксували зниження медіанної вартості житла цього типу. Так, зниження цін спостерігається у:

Львові: –2%, до 2,3 млн грн (55,1 тис. доларів);

Вінниці: –2%, до 2 млн грн (47,9 тис. доларів);

Кропивницькому: –2%, до 994 тис. грн (23,8 тис. доларів);

Миколаєві: –1%, до 780 тис. грн (18,7 тис. доларів).

Незважаючи на те, що Львів продовжує утримувати найвищі ціни серед західноукраїнських міст, медіанна вартість тут дещо знизилася. Фахівці пояснюють це високою стартовою ціною житла та помітним зниженням активності з боку покупців.

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