Стрес та брак сну: п‘ять причин зайвої ваги

На основі практичних досліджень, британські дієтологи встановили п'ять основних причин, які можуть спричиняти надмірну вагу в організмі:

Звичка "заїдати свої проблеми". Це поширена "недуга", яка торкнулася багатьох людей. Але харчування не є найкращим способом заспокоїти нерви. Сайт lady.tochka.net рекомендує знаходити альтернативні методи заспокоєння, такі як фізична активність, наприклад, займання аеробікою або боксом (особливо корисно, якщо ви відчуваєте образу до свого партнера), прогулянки або прибирання.

Стрес і недостатній сон. Дієтологи вважають, що постійні стреси, недостатній відпочинок і постійний "коматозний" стан організму викликають захисну реакцію, що проявляється накопиченням зайвої ваги.

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Вплив характеру. Вчені прийшли до висновку, що характер людини може впливати на її вагу. Наприклад, активні і темпераментні люди, зазвичай, мають струнку або худорляву фігуру, тоді як флегматичні особистості частіше схильні до набрання зайвої ваги.

Харчування фаст-фудом та неправильний раціон. Якщо в основному ви харчуєтесь фаст-фудом, у вас, ймовірно, буде зайва вага.

Вплив робочого місця.

Вчені зауважили, що призначення на керівну посаду може призводити до набрання зайвої ваги. Можливо, це пов'язано з прагненням керівника займати "значне місце в суспільстві", а результатом стають непотрібні кілограми. Також, низька фізична активність у керівників також може сприяти набору зайвої ваги.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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