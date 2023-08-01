Стресс и нехватка сна: пять причин лишнего веса

На основе практических исследований, британские диетологи установили пять основных причин, которые могут вызвать избыточный вес в организме:

Привычка "заедать свои проблемы". Это распространенный "недуг", который затронул многих людей. Но питание не лучший способ успокоить нервы. Сайт lady.tochka.net рекомендует находить альтернативные методы успокоения, такие как физическая активность, например воспламенение аэробикой или боксом (особенно полезно, если вы чувствуете оскорбление к своему партнеру), прогулки или уборки.

Стресс и недостаточный сон. Диетологи считают, что постоянные стрессы, недостаточный отдых и постоянное "коматозное" состояние организма вызывают защитную реакцию, проявляющуюся накоплением лишнего веса.

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Воздействие характера. Ученые пришли к выводу, что характер человека может влиять на его вес. Например, активные и темпераментные люди, как правило, имеют стройную или худощавую фигуру, тогда как флегматические личности чаще подвержены прибавке лишнего веса.

Питание фастфудом и неправильный рацион. Если в основном вы питаетесь фаст-фудом, у вас, вероятно, будет лишний вес.

Воздействие рабочего места.

Ученые отметили, что назначение на руководящую должность может приводить к введению лишнего веса. Возможно, это связано со стремлением руководителя занимать значительное место в обществе, а результатом становятся ненужные килограммы. Также, низкая физическая активность у руководителей может способствовать набору лишнего веса.

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