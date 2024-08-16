Студент не довчився в університеті: чи має він право не повертати грантові гроші

Українські абітурієнти, які не змогли вступити на бюджетні місця, отримали нову можливість профінансувати своє навчання. Держава запровадила систему грантів, що дозволяють студентам, які навчаються на контрактній основі, отримувати фінансову підтримку. Про це пише 24 tv.ua.

Як працює система грантів?

Кошти на гранти формуються за рахунок оплати за контрактне навчання. Тобто, частина коштів, які сплачують студенти, повертається їм у вигляді грантів. Якщо студент вирішить перевестися до іншого закладу освіти на ту саму спеціальність, грант "переїжджає" разом з ним. Це означає, що студент продовжує отримувати фінансову підтримку на новому місці навчання. Якщо студент з якихось причин вирішить припинити навчання, йому не потрібно повертати отримані гранти. Проте, виплати припиняються з моменту відрахування.

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Переваги нової системи:

Гранти роблять вищу освіту більш доступною для широкого кола абітурієнтів. Студенти мають більшу гнучкість у виборі університету та спеціальності. Крім того, вони не ризикують своїми коштами, оскільки гранти є безповоротними.

Впровадження системи державних грантів на контрактне навчання є позитивним кроком для розвитку вищої освіти в Україні. Ця ініціатива дозволить збільшити доступність вищої освіти для молоді та стимулювати розвиток університетів.

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