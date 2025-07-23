Сухо та спекотно: прогноз погоди в Україні на 24 липня

У четвер, 24 липня, в Україні зберігатиметься переважно спекотна й суха погода. Однак у деяких регіонах можливі короткочасні грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. Локальні опади прогнозують у Сумській області, місцями на Тернопільщині та Хмельниччині, а ближче до вечора — у Львівській області. Водночас у більшості регіонів країни зберігатиметься суха.

Температура повітря залишатиметься в межах літніх показників: вдень очікується +25…+29 °C, у центральних і східних областях — до +32 °C, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +34 °C. У Києві без опадів, температура коливатиметься в межах +27…+29 °C.

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У східних регіонах синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер із поривами штормового характеру, тож жителів просять бути обачними.

Особливо складна ситуація спостерігається на півдні, де триває посуха. Суттєвих опадів у найближчі дні там не передбачається. Лише в ніч на 28–29 липня можлива деяка кількість дощів в Одеській області.

Раніше ми розповідали, чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів.

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