Подружня пара знайшла могилу епохи вікінгів під час ремонту свого будинку у Норвегії

У Буде, Норвегія, під час ремонту свого будинку сімейна пара виявила могилу епохи вікінгів, віком понад тисячу років.

Як повідомляє ТСН, Маріанн Крістіансен та її чоловік планували утеплити підлогу, але під нею знайшли насип каміння. При розбиранні каміння, вони виявили предмет, схожий на колесо дитячої іграшки, і велику залізну сокиру.

Читайте також: У Британії виявили сокиру льодовикового періоду величезних розмірів

Подружжя вирішило, що це може мати історичне значення, і повідомило адміністрацію норвезького округу Нурланд, яка відповідає за культурну спадщину.

Відео дня

Після приїзду фахівців на місце події були розпочаті розкопки, і вони з'ясували, що під будинком знаходиться могила епохи вікінгів. Археолог Мартінус Хауглі підтвердив, що похованя належить до десятого століття. Знайдені артефакти були відправлені на дослідження.

Нагадаємо, археологи виявили глиняний доказ першого поцілунку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!