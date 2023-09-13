Супруги нашли могилу эпохи викингов во время ремонта своего дома в Норвегии

В Буде, Норвегия, во время ремонта своего дома семейная пара обнаружила могилу эпохи викингов старше тысячи лет.

Как сообщает ТСН, Марианн Кристиансен и ее муж планировали утеплить пол, но под ним нашли насыпь камней. При разборке камней, они обнаружили предмет, похожий на колесо детской игрушки, и большой железный топор.

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Супруги решили, что это может иметь историческое значение, и сообщили администрации норвежского округа Нурланд, которая отвечает за культурное наследие.

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После приезда специалистов на место происшествия были начаты раскопки, и они выяснили, что у дома находится могила эпохи викингов. Археолог Мартинус Хаугли подтвердил, что погребение относится к десятому веку. Обнаруженные артефакты были отправлены на исследования.

Напомним, археологи обнаружили глиняное доказательство первого поцелуя.

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