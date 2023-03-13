Бурякові млинці з сиром: простий рецепт корисного перекусу

Буряк неймовірно корисний та універсальний овоч, який можна додавати до салатів, других страв та навіть готувати з ним десерти. Пропонуємо вам простий рецепт млинців з буряком, смак яких перевершить очікування.

Ці млинці можна вживати "пустими", а можна підготувати до них начинку з м'якого сиру. А якщо до сиру додати часнику та ароматної зелені, то вони будуть ще більш смачними.

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Для приготування млинців потрібні такі продукти:

Молоко - 120 мл

Варений буряк - 120 г

Борошно - 90 г

Яйце - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Оливкова олія - 2 ст. л.

Сіль - 1/3 ч. л.

Для начинки:

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М'який сир - 200 г

Сметана - 4 ст. л.

Сіль - 1/4 ч. л.

Кріп та петрушка – по дві гілочки.

Як готувати:

Спочатку підготуйте начинку: змішайте сир, сметану та дрібно порізану зелень, посоліть й поставте "настоюватися". Тісто треба готувати так: Варений буряк пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері, вбийте яйце та гарно розмішайте. Потім додайте до бурякової маси просіяне борошно, молоко, вдавіть часник, посоліть й приправте олією. Гарно перемішайте. Поставте пательню з антипригарним покриття грітися на плиті на середньому вогні. Поки сковорода нагрівається, ще раз розмішайте тісто та почніть смажити круглі млинці. Готові млинці треба перемазати начинкою та скрутити у рулетики. Кожен з рулетиків наріжте довільними шматочками й викладіть на блюдо. Смачного!

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