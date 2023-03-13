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Бурякові млинці з сиром: простий рецепт корисного перекусу

Билім Олена

Бурякові млинці з сиром: простий рецепт корисного перекусу

Буряк неймовірно корисний та універсальний овоч, який можна додавати до салатів, других страв та навіть готувати з ним десерти. Пропонуємо вам простий рецепт млинців з буряком, смак яких перевершить очікування.

Ці млинці можна вживати "пустими", а можна підготувати до них начинку з м'якого сиру. А якщо до сиру додати часнику та ароматної зелені, то вони будуть ще більш смачними.

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Для приготування млинців потрібні такі продукти:

  • Молоко - 120 мл
  • Варений буряк - 120 г
  • Борошно - 90 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Оливкова олія - 2 ст. л.
  • Сіль - 1/3 ч. л.

Для начинки:

  • М'який сир - 200 г
  • Сметана - 4 ст. л.
  • Сіль - 1/4 ч. л.
  • Кріп та петрушка – по дві гілочки.

Як готувати:

  1. Спочатку підготуйте начинку: змішайте сир, сметану та дрібно порізану зелень, посоліть й поставте "настоюватися".
  2. Тісто треба готувати так: Варений буряк пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері, вбийте яйце та гарно розмішайте.
  3. Потім додайте до бурякової маси просіяне борошно, молоко, вдавіть часник, посоліть й приправте олією. Гарно перемішайте.
  4. Поставте пательню з антипригарним покриття грітися на плиті на середньому вогні. Поки сковорода нагрівається, ще раз розмішайте тісто та почніть смажити круглі млинці.
  5. Готові млинці треба перемазати начинкою та скрутити у рулетики. Кожен з рулетиків наріжте довільними шматочками й викладіть на блюдо. Смачного!

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