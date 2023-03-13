Свекольные блины с творогом: простой рецепт полезного перекуса

Свекла невероятно полезный и универсальный овощ, который можно добавлять в салаты, другие блюда и даже готовить с ним десерты. Предлагаем вам простой рецепт блинчиков со свеклой, вкус которой превзойдет ожидания.

Эти блины можно употреблять "пустыми", а можно подготовить к ним начинку из мягкого творога. А если к творогу добавить чеснок и ароматную зелень, то они будут еще вкуснее.

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Для приготовления блинов нужны следующие продукты:

Молоко – 120 мл

Вареная свекла - 120 г

Мука – 90 г

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль – 1/3 ч. л.

Для начинки:

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Мягкий сыр – 200 г

Сметана – 4 ст. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Укроп и петрушка – по две веточки.

Как готовить:

Сначала подготовьте начинку: смешайте творог, сметану и мелко порезанную зелень, посолите и поставьте "настаиваться". Тесто нужно готовить так: Вареную свеклу пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, вбейте яйцо и хорошо размешайте. Затем добавьте к свекольной массе просеянную муку, молоко, вдавите чеснок, посолите и приправьте растительным маслом. Хорошо перемешайте. Поставьте сковороду с антипригарным покрытием греться на плите на среднем огне. Пока нагревается сковорода, еще раз размешайте тесто и начните жарить круглые блины. Готовые блины нужно перемазать начинкой и свернуть в рулетики. Каждый из рулетиков нарежьте произвольными кусочками и выложите на блюдо. Приятного аппетита!

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